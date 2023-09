Per Caterina Balivo è ‘La Volta Buona’ per infilzare Cuccarini | Bortone | Infante e Bianchetti

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 10 settembre 2023)(Us Rai) Alla vigilia dell’esordio del suo nuovo programma, LaBuona,si mostra carica ma cauta. In passato si è descritta “iena, poco diplomatica, fumantina, stronza” sul lavoro e quando le hanno chiesto se ritiene di essere ancora così, la conduttrice a Il Messaggero ha risposto: “Si. Ma sono migliorata. Tre anni lontana dalla Rai mi sono serviti. Adesso, per esempio, con il programma tante cose ancora non sono al massimo. In passato sarei stata una furia, ora sono tranquilla. Comunque vada, andremo in onda”. Il che potrebbe essere prova di onestà intellettuale o un modo furbo di mettere le mani avanti. Del programma sappiamo quel poco che ha rivelato: nella migliore tradizione del pomeriggio di Rai1 da lei tanto frequentato, faccia a faccia con personaggi ...