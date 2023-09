2024: si va verso la conferma di103, Opzione Donna e Ape Sociale Passando ai temi prettamente di lavoro, in settimana si è svolto la penultima riunione del tavolo tecnico sulle ...Per chi non è a conoscenza, l'accesso a103 nel 2023 richiedeva il raggiungimento di 62 anni ... Altro punto saliente della discussione è l'aumento delleminime. La proposta di Forza ...Lo scorso anno veniva riconosciuta unaextra dal quarto figlio in poi, nel 2024, invece, i benefici scatterebbero dal terzo figlio. Per quanto riguarda i bonus che attualmente riguardano il ...

Pensioni, Quota 103 confermata nel 2024 Chi può fare domanda: regole, istruzioni e requisiti ilmessaggero.it

Recentemente l'Inps ha implementato il sistema di gestione delle domande di pensione per consentire la presentazione dell’istanza di pensione anticipata flessibile (Quota 103). Le domande di ...Il panorama previdenziale potrebbe ricevere presto nuove direttive, a seguito delle misure su cui il Governo sta attualmente lavorando in vista della manovra del 2024.