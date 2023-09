Per chi non è a conoscenza, l'accesso a103 nel 2023 richiedeva il raggiungimento di 62 anni ... Altro punto saliente della discussione è l'aumento delleminime. La proposta di Forza ...Lo scorso anno veniva riconosciuta unaextra dal quarto figlio in poi, nel 2024, invece, i benefici scatterebbero dal terzo figlio. Per quanto riguarda i bonus che attualmente riguardano il ...... che intendiamo rendere strutturale, l'attenzione alla sanità e alleminime, il sostegno ... Quanto ai fondi che potranno essere dirottati sull'industria, 'utilizzeremo - spiega Urso - la...

Pensioni, Quota 103 confermata nel 2024 Chi può fare domanda, regole e istruzioni ilmessaggero.it

Il panorama previdenziale potrebbe ricevere presto nuove direttive, a seguito delle misure su cui il Governo sta attualmente lavorando in vista della manovra del 2024.Pensioni. La strada tracciata è quella del prolungamento a tutto il 2024 di Quota 103: ossia l'uscita anticipata con 41 anni di versamenti e 62 anni d'età.