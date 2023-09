Peggiorano le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro | «Ha chiesto di non essere rianimato»

(Di domenica 10 settembre 2023) Continuano a peggiorare ledidiricoverato nella sezione detenuti – attentamente sorvegliata dalla polizia penitenziaria – dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, scelto per poter offrire al boss le cure rese necessarie dal tumore al colon con cui combatte da anni e che lo ha portato a trovarsi alla clinica La Maddalena di Palermo, dove è stato arrestato lo scorso 16 gennaio dopo 30 anni di latitanza. Le informazioni che filtrano dalla struttura sono poche, ma è noto che il 5 settembre il mafioso ha lasciato il reparto di terapia intensiva, dov’era ricoverato in seguito a un intervento chirurgico a cui il boss è stato sottoposto per gestire problemi di natura intestinale, riporta l’Ansa. Attualmente i medici si stanno concentrando sulla terapia del dolore che ...

Viste le condizioni sempre più gravi, inoltre, pare che Messina Denaro abbia fatto richiesta di non essere rianimato se dovesse essere il caso. Le informazioni filtrano dagli ambienti ospedalieri e ...in maniera evidente le condizioni di salute del "padrino", Matteo Messina Denaro , adesso ricoverato all'ospedale de L'Aquila "San Salvatore" a causa del problema di cui soffre da anni, il ...

Peggiorano in maniera evidente le condizioni di salute del "padrino", Matteo Messina Denaro, adesso ricoverato all'ospedale de L'Aquila "San Salvatore" a causa del problema di cui soffre da anni, il ...