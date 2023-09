Peggioramento delle Condizioni di Salute di Messina Denaro | Terapia Intensiva all' Ospedale dell' Aqui

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 10 settembre 2023) L'la - Ledidi Matteo, noto bossa mafia, stanno rapidamente deteriorandosi mentre è ricoverato all'San Salvatorela, dove sta ricevendo cure per il tumore al colon che lo affligge da anni. Questa notizia emergente proviene da fonti che sono riuscite a far trapelare informazioni attraverso la fitta cortina di riservatezza che circonda la sua situazione, evidenziata dal quotidiano Il Messaggero. Le ultime informazioni rivelano che il 5 settembre scorso è stato trasferito dal reparto di, dove era stato inizialmente ricoverato per gestire i postumi di un intervento chirurgico, al reparto dedicato ai detenuti all'interno ...