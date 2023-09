Pd | Schlein | ' intese su temi concreti come salario minimo | spero altre battaglie insieme'

Anche tra le opposizioni si lavora dunque su due piani: lepossibili per amministrative e ... Anche per la leadersi tratterà di un banco di prova . La maggioranza interna spera di ...Dall'altro lato dello schieramento la vittoria alle primarie del Pd di Ellyha spostato a ... Tuttavia, Scelta Civica partecipò al governo delle "larghe" presieduto da Enrico Letta e ......che lasciò la segreteria del Psoe e il seggio da deputato perché contrario alle larghecon ... La scelta del leader per cooptazione del caminetto dei capicorrente, fino a quando Ellyha ...

Ultimo'ora: Pd: Schlein, 'intese su temi concreti come salario minimo ... La Svolta

Roma, 10 set. (Adnkronos) – “Quello sul salario minimo è stato anche un metodo: intese che partono da temi concreti e spero di usare questo metodo per altre battaglie con le forze di opposizione”.Giuseppe Conte seppellisce l’ipotesi di campo largo: nessun fronte progressista, almeno nel breve periodo, sono possibili invece intese elettorali in chiave ... noi e i Cinque Stelle», aveva detto ...