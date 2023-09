Pd | Furfaro | ' è tempo di scendere in piazza | bene mobilitazione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 settembre 2023) Roma, 10 set. (Adnkronos) - “Le persone non arrivano a fine mese, le imprese sono senza ossigeno, sempre più persone non riescono a fare la spesa e il governo Meloni anziché affrontare la questione sociale ed economica, combatte mostri inesistenti e ridicoli, trascina il Paese a un'insensata guerra alla farina d'insetto, ai rave, alla carne coltivata, ai bambini delle coppie omogenitoriali, alle ong". Così Marcodel Pd. "Armi di distrazione di massa per nascondere l'inganno di sempre: che sono sempre dalla parte dei più forti. Per questomo in, ha fattola nostra segretaria a lanciare una: sanità e scuola pubblica, salario minimo, sicurezza sul lavoro, forza al potere d'acquisto. In troppi stanno rimanendo indietro, noi vogliamo tornare in ...