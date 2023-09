Pd | Furfaro | ' addii ferita | sinistra torna a coinvolgere con proposte come salario minimo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 settembre 2023) Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Noi non siamo un partito personale con un capo che decide ma un collettivo che discute e decide insieme. E lo abbiamo fatto insieme nelle feste dell'Unità mentre loro, la destra, stava chiusa in masseria. Ci sono stati alcunie ogni volta che qualcuno se ne va è unae non va sottovalutata, occorre riflettere perchè non accada più". Così Marcoalla festa nazionale dell'Unità a Ravenna. "Ma in questi anni in tanti, in troppi ci siamo raccontati che le persone si erano disaffezionate alla politica. Erano delle stupidaggini. Perchè le code per firmare ildimostrano che laquandoa interessarsi della vita, la gentea partecipare e a combattere".