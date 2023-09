Pd | Bonafoni | ' pronti a scendere in piazza per Paese e Europa'

(Di domenica 10 settembre 2023) Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Lo ha detto dal palco di Ravenna davanti a più di duemila persone la segretaria del Pd Elly Schlein: il Partito Democratico è pronto ainnel prossimo autunno. Una grande mobilitazione, per la lotta alle disuguaglianze, il lavoro dignitoso, la scuola e la sanità pubblica, la conversione ecologica, il sostegno ai redditi, il diritto alla casa". Così Marta, coordinatrice nazionale del Pd. "Saremo incontro le politiche di un governo forte con i deboli e debole con i forti. Dopo il successo della nostra estate militante continuiamo la nostra mobilitazione, per ricostruire un partito plurale largo, generoso, consapevole, con porte e finestre aperte".

