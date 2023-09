Pd | Boccia | ' Schlein indica strada | mobilitazione permanente contro governo Meloni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 settembre 2023) Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Oggi Ellya Ravenna rispondendo a una domanda nuova di politica ha tracciato il profilo di un grande partito di sinistra moderno, con i piedi ben piantati in Europa e con una idea chiara di futuro. Con l'orizzonte fermo sulla tutela dei diritti universali, civili e sociali: tutela del lavoro, sostegno a chi il lavoro non ce l'ha e a chi viene sottopagato e sfruttato, casa garantita a tutti, protezione dei salari per la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori". Così il presidente dei senatori del Pd Francescocommenta l'intervento di Ellyalla festa dell'Unità di Ravenna. "Con l'attenzione alle questioni energetiche e climatiche come frontiera di un nuovo sviluppo. E poi la tutela dei diritti delle donne e la necessità degli investimenti nella scuola, nella formazione, nel digitale ...