Patto anti inflazione | beni a prezzi contenuti dal 1° ottobre

Leggi su 2anews

(Di domenica 10 settembre 2023) Ilservirà per contenere idia più largo consumo, non soltanto alimentari, dal 1°al 31 dicembre. “Sono molto soddisfatto. Il sistema Italia unito parteciperà a questo trimestreper contenere idia più largo consumo, non soltanto alimentari, dal 1°al 31