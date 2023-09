Pattinaggio artistico a rotelle | Liberatore conquista il bronzo agli Europei 2023 Splendide Barozzini e Paronetto

Leggi su oasport

(Di domenica 10 settembre 2023) Arrivano tre mede nella difficilissima specialità individuale Senior per gli azzurri delimpegnati ai Campionati, rassegna in fase di chiusura in quel di Ponte Di Legno. Al termine di una giornata lunghissima, ricca di colpi di scena ed emozioni, i nostri ragazzi hanno ottenuto una meda d’argento e due bronzi, tutti molto importanti. Dopo un segmento dal livello complessivo stellare Alessandro, in testa dopo uno short da brividi, è scivolato sul gradino più basso del podio cedendo il passo al Campione del Mondo in carica Pau Garcia Domec e a un’altra potenza spagnola, Kilian Gomis Sanchez. Il bolognese, con grande pressione addosso, si è reso artefice di un programma nuovo di zecca (finito ...