Parma | deltaplano precipita e va in fiamme | due morti carbonizzati

Due persone sono morte a Basilicanova, paese della provincia di, dopo essere precipitate con una motore. La tragedia attorno alle 20 con il mezzo, una volta caduto in un campo, che ha preso fuoco non dando scampo ai due occupanti.

Tragedia a Basilicanova, precipita un deltaplano: due morti carbonizzati Gazzetta di Parma

Incidente nella provincia di Parma, oggi 10 settembre 2023, coinvolto un deltaplano. Due persone sono morte nello schianto.Tragedia a Basilicanova, in provincia di Parma. Due persone sono morte dopo essere precipitate con un deltaplano a motore. La tragedia attorno alle 20 con il mezzo, una volta caduto in un campo, che..