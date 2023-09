Papa | Il chiacchiericcio è una peste e non piace a Dio

(Di domenica 10 settembre 2023) AGI - "Purtroppo la prima cosa che spesso si crea attorno a chi sbaglia è il pettegolezzo, in cui tutti vengono a conoscere lo sbaglio, con tanto di particolari, tranne l'interessato! Questo non è giusto. Questo nona Dio". CosìFrancesco introducendo l'Angelus. "Non mi stanco di ripetere che ilè unaper la vita delle persone e delle comunità, perchè porta divisione, porta sofferenza, porta scandalo, e mai aiuta a migliorare e a crescere", ha sottolineato il Pontefice che ha commentato il brano del Vangelo odierno che parla di "correzione fraterna, che è una delle espressioni più alte dell'amore, e anche delle più impegnative, perchè non è facile correggere gli altri". "Quando un fratello nella fede commette una colpa contro di te, tu, senza rancore, aiutalo correggendolo". "Un ...

Il Papa: il chiacchiericcio è una peste, mai aiuta a migliorare Vatican News - Italiano

