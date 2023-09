Pandev | «Ho giocato con Inzaghi | contento per quello che fa all’Inter!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 10 settembre 2023)è intervenuto a “Radio Serie A” su RDS esprimendo in breve un suo parere su Simone, attuale allenatore dell’Inter e suo ex compagno di squadra. EX COMPAGNO – Goranha parlato così dei nerazzurri: «Secondo me l’Inter ha fatto un grandissimo mercato, è la squadra più forte. Quest’anno deve puntare a vincere la seconda stella, non è facile perché il campionato italiano è molto difficile». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati