Panatta | «Sinner forfait in Coppa Davis perché stanco? Penso a Bagnaia che dopo tre giorni era in moto»

(Di domenica 10 settembre 2023) A La Domenica Sportiva Adrianoè ovviamente intervenuto sul caso, con l’esclusione di Fognini e il forfaait di. Ha detto: «Fognini è uno dei più grani talenti mai nati in Italia, è stato nei primi dieci del mondo, ha dato tantissimo allasia in singolare che in doppio, tuttora secondo me è il più forte doppista in Italia. Sono rimasto molto sorpreso dalla sua eclusione, ignoroVolandri lo ha fatto fuori. Lasciamo perdere la motivazione ufficiale. Ci si parla col giocatore, questo è il rispetto che lui chiede, è giusto, non va mai dimenticato quel che qualcuno ha fatto per il proprio paese. Oltretutto Vavassori si è infortunato e non può giocare, ora hanno convocato Passaro. L’Italia secondo me vince uguale anche ...

D'accordo che la Davis non è più quella di una volta denominata ora da Adriano'Coppa ... Dopo le baruffe chiozzotte tra Pietrangeli e('Andava squalificato come tutti i giocatori che ...Quandoperde, non ci presenta il conto e una formula non funziona non è mai colpa dei protagonisti, quanto piuttosto del baraccone. Il tennis non è uno sport di squadra.chiamava '...Quando dissi no a chi voleva nudi me e' Sullo stesso argomento: Agli Us Open attenti ai soliti due: Alcaraz e Djokovic. E alla vendetta diQuando Bologna era l'ombelico del tennis ...

Panatta: «Sinner forfait in Davis perché era stanco Penso a ... IlNapolista

Arrivano brutte notizie per il numero uno del tennis italiano, Jannik Sinner: annuncio ufficiale contro l’azzurro. Gli Us Open 2023 hanno fatto pagare un conto durissimo al tennis italiano. Ne sanno q ...la rinuncia di Sinner e lo sfogo di Fabio Fognini per l'esclusione dalla Nazionale: "Parole ingrate - ha spiegato Volandri in un comunicato, a caldo -. (La Gazzetta dello Sport) Tre dei quattro ...