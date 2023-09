Pallanuoto | Champions Ortigia vince | in Euro Cup da testa di serie

Con un grande Cassia i siciliani battono 16 - 14 il Primorje Rijeka ROMA - L'Ortigia chiude con una bella vittoria (16 - 14) sul Primorje Rijeka, la sua seconda esperienza inLeague, conquistando il secondo posto che le consente di passare in Euro Cup da testa di serie. Dopo il vantaggio dei croati, l'Ortigia ribalta il punteggio con due conclusioni potenti di ...Questo turno diè stato un primo assaggio europeo con la squadra rinnovata e direi che abbiamo risposto bene sul piano della preparazione e dell'approccio alla gara'.Nel dopo partita, il tecnico Stefano Piccardo, analizza il match giocato dalla sua squadra e traccia un bilancio di questo turno di: "Una partita come questa, nuotata, giocata, fisica ci ...

