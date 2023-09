Pallanuoto | Champions League 2023 2024 | AN Brescia si qualifica per la fase a gironi

(Di domenica 10 settembre 2023) Entra nel vivo la stagione-24 dellaeuropea. Percorso netto e punteggio pieno al termine dellaa girone preliminare diper l’AN, mentre Ortigia scende in Euro Cup da testa di serie. La formazione lombarda ha superato agevolmente i preliminari con quattro vittorie su quattro gare giocate, raggiungendo così la Pro Recco nel turno successivo. Nell’ultima gara, stasera,ha battuto il Radnicki per 15-8 vincendo lo spareggio per la prima piazza del gruppo B. Per la squadra di Bovo a referto le triplette di Del Basso, Dolce e del mancino Manzi. Nei precedenti impegni, ilaveva battuto Primorac (11-3), Cercle 93 (10-9) e Duisburg (11-4). Nelladovrà ...

