... quindi utilizzato per rubare le credenzialiconti correnti. Successivamente si è evoluto in un ... principalmente contro aziende e organizzazioni che si trovano inoccidentali. Secondo le ..."Le nazioniCaraibi stanno preparando delle lettere formali dove intendono chiedere alla famiglia reale britannica di scusarsi per la schiavitù. Anche i Lloyd's di Londra e la Chiesa d'Inghilterra saranno ......e sentenze analoghe in altri. Altra new - entry dell'edizione che sta per prendere il via è ' l'avvocato del minore ', una presenza che monitorerà, su richiesta del giudice, la situazione...

Paesi dei Caraibi, 'i Windsor ci risarciscano per lo schiavismo' Agenzia ANSA

ROMA - La seconda puntata di PresaDiretta è dedicata all’emergenza migranti con "Approdo Italia", in onda lunedì 11 settembre, alle 21.20 su Rai 3. Il ...l'Africa e alcuni Paesi dell'Asia. In particolare, lo scalo romano consentirebbe al gruppo di Colonia di erodere il potere della concorrenza dei franco-olandesi Air France-Klm verso l'area orientale e ...