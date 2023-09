Oxfam | come recuperare i NEET e ridare loro un futuro

Leggi su ildenaro

(Di domenica 10 settembre 2023) Cinque virgola sette milioni: è, secondo l’Istat, il numero abnorme, impressionante, dei(ragazzi e ragazze tra i 15 e i 34 anni che non studiano, non lavorano, né si stanno formando) in tutta Italia a maggio 2023. Un potenziale di energie sopite da risvegliare prima che sia troppo tardi: in questo senso, tra le diverse iniziative che, in ogni Regione, istituzioni e aziende lanciano per contribuire a ridurre questo dato euna questi giovani, ne spicca una dalla Toscana. A Firenze e dintorni, oggi, oltre il 13,8% dei giovani rientra in questa “maledetta famiglia”: per provare a cambiare la situazione è in corso l’iniziativa “Net for”, realizzata daItalia con l’associazione Cieli Aperti e la cooperativa sociale Macramè, grazie al finanziamento dell’Unione Buddhista ...