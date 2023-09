OTP Bank Liga | la classifica dopo sei giornate | tante le gare da recuperare

Leggi su 11contro11

(Di domenica 10 settembre 2023) Una stagione movimentata fin da subito, che non ammette errori e passi falsi. Ladi OTP2023/24 mostra infatti un quadro interessante, seppur ancora confusionario. In vetta c’è il Debrecen, sebbene alcuni club debbanodiverse partite, come il Ferencváros che ha disputato appena 4sulle 6 totali per via delle qualificazioni alle competizioni europee. Anche la capolista conta una sfida in meno, dunque si tratta di un campionato che sta regalando già molte emozioni.OTP: capolista inaspettata, la big rincorre Al termine delle 6 partite disputate fino a questo momento, alcune squadre si ritrovano a dover rincorrere a causa di alcunenon ancora giocate. A dimostrarlo è anche la ...