Ostetricia e ginecologia Eccellenze e criticità ' Oltre 700 pazienti in attesa di intervento'

Il professor Tommaso Simoncini: 'Anche un anno e mezzo di anticamera per patologie che, pur non urgenti, compromettono la qualità della vita di molte donne. Mancano anestesisti, infermieri e posti ...... conseguenze, cure di supporto e opzioni terapeutiche' di cui è coautore il professore Tommaso Simoncini (direttore dell'Unità operativa di1 dell'Aoup), insieme alle ...... ma felici ", racconta all' Adnkronos Salute Anna Maria Marconi, direttore dell'Unità operativa didel San Paolo nonché professore universitario die ...

Ostetricia e ginecologia Eccellenze e criticità "Oltre 700 pazienti in ...

Il professor Tommaso Simoncini: "Anche un anno e mezzo di anticamera per patologie che, pur non urgenti, compromettono la qualità della vita di molte donne. Mancano anestesisti, infermieri e posti let ...Così Pediatria, Ginecologia, Punto Nascita, Oncologia, Ematologia si apprestano a convivere nella Palazzina F. Attualmente la Pediatria occupa il piano terra, mentre al primo piano si trovano ...