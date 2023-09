Ospiti Verissimo | puntata 10 settembre | concorrente del GF | conduttore | opinionista ed ex protagonista del reality

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 10 settembre 2023) Nel pomeriggio di ieri ha preso ufficialmente il via la nuova stagione di, il rotocalco di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. La padrona di casa è tornata ad emozionarsi con i suoi numerosie tornerà a farlo anche oggi, domenica 10, con la secondadel weekend in sua compagnia.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.