Osimhen | «Non penso di essere cambiato | voglio solo essere felice e godermi la vita»

(Di domenica 10 settembre 2023) L’attaccante del Napoli, Victor, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale YouTube nigeriano Football Fans Tribe. Ieri ne abbiamo riportata un’anticipazione, in cuiparla del Pallone d’Oro e del fatto che questa nomination è soltanto l’inizio del suo cammino verso gli obiettivi che si è prefissato. Maha parlato anche di come si sente in Nazionale. «Qui in Nazionale mi sento bene, sonodidi nuovo con la squadra,diqui e dovremo portare a termine il lavoro domenica, il che è la cosa più importante. Poi siamo stati accolti bene, l’ospitalità è stata di prim’ordine e siamo felici. Domenica andremo di corsa».ha raccontato dei festeggiamenti per lo scudetto ...

Intervistato in Nigeria, Osimhen parla dello scudetto vinto col Napoli e della nomination al Pallone d'Oro: "Ho realizzato un sogno".L'attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni in Nigeria al canale YouTube Football Fans Tribe.