Osimhen | l’istinto da goleador non si placa | rete ‘flash’ con la Nigeria dopo soli 13 minuti

(Di domenica 10 settembre 2023) L’attaccante del Napoli, Victor, ha impiegato solo 13con laper andare in gol contro Sao Tome e Principe. Impossibile rinunciare a Victor. La decisione del ct della, Josè Peseiro, di far giocare il suo attaccante nella partita di qualificazione contro Sao Tome e Principe ha lasciato perplessi i tifosi del Napoli che speravano che ilno si riposasse in vista del prossimo incontro di campionato contro il Genoa, ma il CT portoghese ha deciso diversamente. Tuttavia, la scelta di far giocaresi è dimostrata vincente. Nonostante le preoccupazioni,ha dimostrato ancora una volta il suo straordinario istinto da, mettendo a segno un gol in13 ...

... qualcosina in meno della Fiorentina, alla quale non mancadel killer, evidentemente. Ricorda che lo scorso anno il Napoli perse la Champions anche perché si presentò a Milano senza...... Consigli respinge d'. 52 - ESPULSO MAXIME LOPEZ : Il ... 52 - ESPULSO MAXIME LOPEZ : Il Sassuolo rimane in 10 uomini per'... palla dentro perche non trova la porta. 48 - Ci prova ...Il suoda goleador lo rende pericoloso in qualsiasi situazione e, con'aiuto dei nuovi arrivati, potrebbe migliorare ancora di più le sue statistiche. Dall'altra parte,ha ...