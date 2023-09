Oroscopo Paolo Fox della settimana dall' 11 al 17 settembre 2023 | la classifica

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 10 settembre 2023) L''11 al 17diFox offre un'anteprima su quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni a ciascuno dei 12 segni dello zodiaco. La situazione astrale sarà intensa, con Saturno in Pesci e la Luna che seguirà alcuni transiti interessanti. Per i nati del Toro si prospetta una fruttuosa, il Capricorno avrà le stelle giuste per agguantare il successo, mentre i nati del Sagittario avranno delle discussioni da sostenere. Fatta questa brevissima premessa, andiamo a scoprire ladiFox e le previsioni astrologicheal 17le ...