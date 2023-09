“Orienta Days Unistrapg” | Palazzo Gallenga apre le porte per orientare le nuove matricole

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 10 settembre 2023) Due giornate: il 13 e il 20 settembre 2023, dalle ore 10 alle ore 17 per esplorare la sede storica, le aule, i laboratori, il Campus, gli spazi verdi luoghi dove intrndere le carriere internazionali L’Università per Stranieri di Perugialealle nuove matricole che vogliono conoscere le opportunità formative e le carriere internazionali dell’Ateneo. Si chiama “” ed è un evento dimento di due giorni che si terrà presso lo storicoa Perugia.L’iniziativa, che si svolgerà il 13 e il 20 settembre 2023, dalle ore 10 alle ore 17, è studiata per offrire una preziosa opportunità dimento alle matricole per conoscere e intrndere le ...