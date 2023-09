Oriana Marzoli assente al compleanno di Micol Incorvaia | il motivo

e Daniele Dal Moro hanno fatto un'apparizione insieme sul red carpet della prestigiosa Mostra del Cinema di Venezia . Questo evento è noto per la partecipazione di influencer e ...Creatività zero! Sempre meglio di. La venezuelana urlante, ex concorrente di GF in diversi paesi, ha indossato una improbabile tutina couture con cristalli dal fondo nude. Lo stile...Gli Oriele sono tornati in grande stile e lo hanno fatto a Venezia 80 ma l'abito dinon ha ...

Critiche per Oriana Marzoli a Venezia 80: “Pronta per la disco” (VIDEO) 361 Magazine

Come mai Oriana Marzoli era assente al compleanno di Micol Incorvaia Ecco il motivo della mancata partecipazione.Le ultime voci in merito vedevano un ritorno di due ex concorrenti dello scorso anno, ovvero Oriana Marzoli e Alberto De Pisis, ma questo non accadrà perché la modella venezuelana sta per entrare ...