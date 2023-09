Ora niente scherzi con obblighi e restrizioni per il Covid | la fucilata di Paragone

Leggi su iltempo

(Di domenica 10 settembre 2023) L'altra sera ero in tv da Paolo Del Debbio a discutere del libro del generale Vannacci e delle sue frasi su cosa è «normale» e cosa no. Nel gioco delle parti non potevano mancare i buoni (Luca Sommi la cui retorica melensa e zuccherosa era al limite delle carie), la presidente dell'Arcigay Natascia Maesi e una giovane coppia lgbtqia+, che non è una sigla scritta con la benda sulla tastiera ma la più completa dicitura delle identità non eterosessuali. Una specie di ambarabacicciccocò del politicamente corretto. Sia alla presidente dell'Arcigay sia alla giovane coppia di ragazze lesbo ho parlato da «non normale», ricordando tutto quello che chi, come me, si era sottratto al vaccino e contestava lelegate al green pass ha dovuto passare. L'ho ricordato per fare capire che in fin dei conti ognuno si è sentito e ha vissuto situazioni di non normalità per il solo ...