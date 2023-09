Oggi 10 settembre | San Nicola da Tolentino Colmo di doni mistici | gli viene attribuito il miracolo del pane

Leggi su lalucedimaria

(Di domenica 10 settembre 2023) Sacerdote e mistico, Sandauniva un profondo stile ascetico ad un’intensa attività di predicazione, sempre con il sorriso. Al secoloda Compagnone, questo il suo nome, nasce a San’Angelo in Pontano, nelle attuali Marche, nel 1245. Arriva come un dono per i genitori anziani che dopo tanti anni senza la grazia L'articolo proda La Luce di Maria.