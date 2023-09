Nuova scossa di terremoto in Marocco | 4 5 di magnitudo | avvertita a Marrakech

Leggi su open.online

(Di domenica 10 settembre 2023) Unadi, di4.5 sulla scala Richter, ha fatto tremare il. Mentre ancora si scava tra le macerie, con il bilancio provvisorio arrivato a 2mila morti e altrettanti ferite – con migliaia di sfollati e un numero imprecisato di dispersi – non smette di tremare la terra nel paese nordafricano, come riferisce Al Jazeera. Tra venerdì e sabato, alle 23.11, il sisma ha colpito con7, poi nel corso della giornata sono seguite altre scosse – la più forte delle quali di 4,8 venti minuti dopo il disastro – che hanno provocato ulteriori crolli. Quella di domenica mattina è statamente anche a, dove migliaia di persone hanno scelto di trascorrere la notte in strada per paura ...