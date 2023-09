Nuova scossa di magnitudo 4 | 5 avvertita a Marrakesh

(Di domenica 10 settembre 2023) Questa mattina sono state avvertite a Marrakech e nelle città circostanti nuove scosse di terremoto, probabilmente di assestamento. Secondo l‘European Mediterranean Seismological Centre (Emsc) alle 9 ora locale, le 8 in Italia, è stato registrato un terremoto di4.5 a 88 chilometri da Marrakech a 77 chilometri di profondità. Secondo l’ultimo bilancio fornito in nottata dalle autorità di Rabat, i morti accertati sono 2.012, i feriti sono 2.059, oltre 1.400 dei quali in gravi condizioni. Da parte sua, il re del Marocco Mohammed VI ha proclamato tre giorni di lutto nazionale. “E’ stato deciso un lutto nazionale di tre giorni, con bandiere a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici”, si legge in un comunicato stampa del palazzo reale diffuso dall’agenzia ufficiale “Map”, al termine di una riunione presieduta dal sovrano e dedicata ad esaminare le conseguenze del ...

