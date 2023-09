Novità Allegri | Max ormai ha deciso

(Di domenica 10 settembre 2023) Grandi cambiamenti si preannunciano in casa Juventus in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali Nonostante tutto, nonostante tutti. In una Juventus che vuoi per necessità,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

DESIDERIO RECIPROCO - In casa Juve si registra unaimportante e probabilmente definitiva: ... Anche in questo caso Maxspinge per il rinnovo che sarebbe poi la soluzione ideale anche per ...... al Garden del lago, si potranno gustare i sapori della tradizione, oltre alladella cena ... dalle 19,30, Musica e gastronomia con lo Street Music: si balla con 15e travolgenti ...Commenta per primo Maxsta pensando a unaper il primo big match stagionale della Juventus con la Lazio alla ripresa del campionato: come riporta il Corriere dello Sport, l'allenatore bianconero sta valutando ...