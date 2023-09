“Non sono migliore di Pelé!” – Neymar batte il record di O Rei con la doppietta del Brasile contro la Bolivia

(Di domenica 10 settembre 2023) Notizia fresca giunta in redazione:ha superato la leggenda brasiliana Pelé diventando il capocannoniere internazionale di tutti i tempi della nazione. L’ex attaccante del Barcellona e del Paris Saint-Germain ha segnato gli ultimi due gol della sua squadra nella vittoria per 5-1 sullanelle qualificazioni alla Coppa del Mondo sabato sera a Belem., che ora gioca per l’Al-Hilal in Arabia Saudita, aveva già visto un rigore parato da Guillermo Viscarra al 17?. Due gol dell’attaccante del Real Madrid Rodrygo Goes nel primo tempo e un altro di Raphinha del Barcellona all’inizio del secondo periodo hanno portato ilin vantaggio per 3-0. Ma il momento diè arrivato dopo 61 minuti, quando si è trasformato da distanza ravvicinata su cross basso e ha segnato il suo 78esimo ...

... osservando che gli standard tecnologici della Natopiù moderni, dunque più sicuri e attraenti di quelli russi. Nonostante questi aspetti positivi, l'Occidentedovrebbe riporre, almeno per ...... assenti ingiustificati e convitati di pietra del G - 20,i due principali fattori di destabilizzazione del sistema. La Russia destabilizza per l'impasse geostrategica che sappiamo:può ...... delegando alla rete Alla ragazzina che si spoglia su un social e ci guadagna sopraabbiamo insegnato che il corpodev'essere mercificato. In realtà, ciun sacco di cose che possiamo ...

US Open, Alcaraz riflette: “Non sono ancora maturo abbastanza per gestire certe situazioni” Ubitennis

Pubblicate le delibere dei primi bandi per la fornitura di arredi sanitari e non sanitari, attrezzature, segnaletica ospedaliera, dispositivi medici e altre lavorazioni. Per il progetto di completamen ...Cresce l'ansia in casa Napoli: ora la situazione si fa seriamente preoccupante. Ecco, nel dettaglio, cosa sta succedendo ...