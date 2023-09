Non c’è pace per Lukaku | questa volta rischia grosso

Leggi su rompipallone

(Di domenica 10 settembre 2023) Sicuramente è uno dei nomi più chiacchierati del momento. Romeluè al centro dell’attenzione anche in questo caso Non una delle migliori soste estive per l’attaccante belga Romelu. In quest’estate il suo nome è rimbalzato su ogni televisione e su ogni tipo di Social Network. Dopo il suo passato all’Inter, dopo il suo ritorno al Chelsea e dopo tutte le altre faccende farraginose che si son create attorno a lui, il centravanti della Roma ora si trova in un momento delicato. Dopo le numerose voci di mercato e dopo tutti i possibili flirt avuti con Milan e Juventus soprattutto,negli ultimi giorni di calciomercato ha effettuato il suo ritorno in Italia,l’aereo si è fermato a Roma. L’arrivo nella capitale sembrava proprio aver dato una boccata d’ossigeno dopo tutte le ...