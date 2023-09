(Di domenica 10 settembre 2023) Circola unche, secondo gli utenti che lo condividono, mostrerebbe una campagna pubblicitaria a sostegno deltra. La scena non è affatto nuova, circolava già nel 2020 con la stessa narrazione fuorviante della promozione dell’incesto. In realtà, si tratta di un’opera realizzata come parodia di un altropiù noto. Per chi ha fretta: Ilcircolava già nel 2020 con la stessa accusa. La clip originale è del 2018 e veniva descritto come “umoristico”. Si tratta di una parodia del“First Kiss”. L’opera non era stata realizzata perre l’incesto. Analisi Ecco uno dei post che condivide il: L’ho sempre pensato che sarebbe arrivata l’ora anche ...

... appiccicandoci addosso quel "tu sei" che poi diventa inevitabilmente un'ingiunzione. E che ... E quindi Niente fiducia e niente amore Nessuna speranza e nessuna pace In realtà,. Non esiste ...Paura, se giochiamo come il primo tempo, possiamo toglierci delle soddisfazioni . Non dobbiamo ... Mi scuso con l'Italia e con tutta Europa per le condizioni dicampo . Non è un terreno in ..., signori, in una democrazia evoluta, le cose non funzionano esattamente inmodo tra calci volanti, tirapugni e fucilazioni sommarie. Bisogna battersi per un Paese in cui la giustizia sia ...

No! Questo video non promuove il sesso tra madre e figlio Open

Filippo Frasson da qualche anno si è trasferito a Poggio Rondino, frazione di Marsaglia, per svolgere l'attività di apicoltore nomade: «L'anno scorso prodotti 35 quintali di miele» ...Bisogna stare attenti a non cadere in battaglie egoistiche: a casa tua sì, nella mia no. Detto questo, però, trovo curiosa la scelta di posizionare l’impianto Snam in un contesto così complesso e ...