“No all’arresto” | sinistra in tilt | tifava Lula | lui fa il putiniano

(Di domenica 10 settembre 2023) Non è un mistero che il presidente brasiliano Luiz Ignacioda Silva abbia un debole per il Cremlino. La sua ultima decisione lo dimostra in modo inequivocabile: qualora Vladimir Putin partecipasse al vertice del G20 di Rio de Janeiro del 2024, non sarà arrestato. Sul presidente russo pende un mandato di cattura della Corte penale internazionale per la guerra contro l’Ucraina. Ricordiamo che sia l’India, sia il Brasile sono firmatari dell’accordo che diede vita alla Corte penale internazionale che ha emesso il mandato a marzo per l’accusa di deportazione illegale di bambini ucraini, un crimine di guerra. Secondoil Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha bisogno di nuovi Paesi in via di sviluppo tra i suoi membri permanenti e non permanenti per riconquistare la sua forza politica. “Le questioni geopolitiche non dovrebbero colpire i lavori del G20, ...