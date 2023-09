Nicola Carraro sulla moglie Mara Venier | Stare con lei è come avere la TV senza pagare il canone

(Di domenica 10 settembre 2023) Erano destinato a un amore di lunga durata, ma non lo sapevano. Oggi si raccontato sulle pagine del Corriere della Sera.

Mara Venier,e la famiglia, una rivelazione clamorosaIL PRIMO INCONTRO - Sono passati 23 anni tondi tondi dal primo incontro tra Mara Venier e. La sensale della situazione era Melania Rizzoli, grande amica di Mara e cugina di(lui è il nipote di Angelo Rizzoli). Fu un vero flop. 'Mi ero messa elegante per fare colpo, ma ...Estratto dell'articolo di Maria Volpe per il Corriere della Sera mara venierLui porta lei in una splendida isola caraibica, quasi deserta, dove vive da tempo. Lei gli chiede: 'Cosa hai fatto qui tutti ...

Mara Venier e Nicola Carraro: «Jerry Calà e gli altri ex non sono un problema. Una vacanza in Sardegna ci ha... Corriere della Sera

Carraro andrà a sostituire il partente Ortolá in MTA per la prossima stagione Moto3, squadra tutta italiana al fianco di Nepa.Il pilota veneto difenderà i colori della squadra capitanata da Alessandro Tonucci e Aurora Angelucci nella serie iridata, affiancando Stefano Nepa ...