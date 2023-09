Nell'Italia non c'era un Lobotka o uno Zielinski in grado di gestire e congelare la palla (Gazzetta)

Ma non è questo un caso da inquadrare'eccezionalità, se si tiene presente che inil SSN opera in un contesto di politiche economiche neoliberali, non diversamente dagli altri sistemi ...... prova ne sia le difficoltà incontrate per individuare il nome cui affidare le sorti della coalizione'agone elettorale. Toccherà a Raffaele Di Mauro, indicato da Forza, sperimentare ...Ha visto la sua primagiocare un buon primo tempo e poi afflosciarsi come un sacco vuoto. Il c.t. ha avuto solo 5 giorni per mettere in piedi una squadra, alibi di ferro, ma una partita come ...

Italia, pari in Macedonia: debutto amaro per Spalletti, Immobile non basta Tuttosport

«Dopo il Covid e la conseguente paralisi del turismo, i cittadini di Marrakech sono stati bravissimi a ripartire, a ritrovare gli stimoli e a riprendere un'attività decisiva. Questo è un colpo ...La variante EG.5 del Covid, denominata Eris, sta diffondendosi rapidamente a livello globale e in Italia. Questa variante è un discendente della variante Omicron, conosciuta come XBB.1.9.2, con una ...