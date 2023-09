Nella Bassa arriva “Il Salotto di Marina” | con tanti eventi culturali e ospiti d’eccezione

Leggi su bergamonews

(Di domenica 10 settembre 2023) Treviglio. LaBergamasca è sempre più ricettiva agli, diventando un punto di riferimento per artisti, musicisti, attori e divulgatori. È proprio in quest’ottica che l’imprenditriceTrovati, trevigliese d’adozione, ha creato “Ildi”, start up con un ricco calendario di appuntamenti tra spettacoli, conferenze, workshop e concerti.gli, a partire dal filosofo RickduFer. “Dopo essermi dedicata per anni alla famiglia a tempo pieno, ho voluto rimettermi in gioco e trasformare alcune passioni in un lavoro – ha raccontatoTrovati –. Il mio desiderio era quello di mettere a disposizione di tutti una serie di iniziatived’alta ...