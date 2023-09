Negozio | spunta il cartello | Prendi oggi | paghi a Natale | ma c' è un inganno geniale

(Di domenica 10 settembre 2023) Anche voi, neldi quartiere, avrete letto il: "Non si fa credito a nessuno". Qualcuno ha 'illuso' i propri clienti promettendo che avrebbero potuto pagare a, ma nella realtà dei fatti, non è come tutti pensano. Qualcuno, un tempo, disse che il futuro è già presente. Se pensiamo ai supermercati senza cassieri e perfino senza casse, in alcuni paesi mondiali sono già realtà (sebbene le percentuali rispetto a quelli tradizionali rimangano basse). In Italia esistono molt supermercati con casse automatiche, dove è il cliente a passare i prodotti ed a pagare senza l'ausilio di un essere umano. Molto più rari, nel nostro paese, sono i negozi senza cassa. In estrema sintesi, si tratta di locali dove l'Intelligenza Artificiale, i sensori e le telecamere monitorano ogni singolo acquisto e lo addebita sul conto corrente ...

La casa è sottosopra e sulla scena del crimine, passata al setaccio dalla polizia,un ... Lansdale Quando Meg sparisce daldi ciambelle, le indagini conducono a un gruppo di uomini alla ...... in quanto prevede che tu completi l'acquisto tramite il, ma andiamo con ordine e ... Da qui attiva laFiltro Cashback , per far apparire solo la lista di negozi che aderiscono a questa ...Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui Vai alAuto e Moto su Amazon. Tante offerte ti ...

Ucciso e decapitato, spunta un nuovo movente sull'omicidio di Mahmoud Today.it

La procura ha autorizzato il dissequestro della salma per i funerali e la sepoltura che saranno celebrati probabilmente in Egitto come richiesto dalla famiglia. Ma spuntano nuove ipotesi sulle motivaz ...A dare l’allarme ai Carabinieri, dopo la segnalazione di una cliente, la commessa di un negozio al Gran Reno di Casalecchio. Ma i militari (al momento), sul telefono di un 25enne non hanno trovato vid ...