Nasce l’Associazione Tartufai del Sannio | la sede è a San Leucio | Cavuoto presidente

(Di domenica 10 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è costituita lo scorso 4 settembredel, cona Sandel(Bn), Pellegrinoil neo-elettoha le idee chiare suquello che sarà il cammino del: “E’ il tempo del rilancio, per un prodotto pregiato del nostro territorio, è il tempo di valorizzare così come giusto che sia, il Tartufo del. E’ imminente l’apertura nel mese di Ottobre della cerca al Tartufo Bianco pregiato, le nostre iniziative partiranno proprio da quello che è il più prezioso dei tartufi che il nostro territorio offre. La valorizzazione e promozione del “Bianco pregiato del”. Saremo impegnati nella tutela delle aree ...

Progetto Scaldacuorein provincia di Cuneo quattro anni fa ... le volontarie in rappresentanza dell'hanno ... "Anni fa ho vissuto come mamma'esperienza della prematurità in occasione ...ufficialmente la Polisportiva Roomy Giunic Sport che ... "Presenteremo tutta'attività, gli staff, i corsi, le squadre e gli ... Confermata la partnership ormai consolidata conIl ......proprietà intellettuale si libera così dalla libera...ruolo del film d'animazione in questo percorso Minimum Fax...Faxcome casa editrice e da pochi anni si è mossa verso'...