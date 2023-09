Napoli | suv in tangenziale in retromarcia | il video sui social

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 10 settembre 2023) Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, dopo una segnalazione, ha pubblicato sui suoi profiliildi un suv che faa gran velocità sulladi. "Il guidatore, in compagnia di almeno un'altra persona, non decelera nemmeno quando arriva in prossimità degli svincoli, mettendo a repentaglio l'incolumità degli altri automobilisti. Abbiamo inviato le immagini alla Polizia Municipale per risalire agli autori di questa follia criminale e alla data e ora esatte nelle quali il fatto è avvenuto". Si legge sul post di Borrelli.