Intervistato da Futbol en Movistar Plus , Carvajal ha parlato del trasferimento di Gabri Veiga in Arabia Saudita . Come noto, il centrocampista spagnolo era in procinto di firmare col Napoli, prima della virata verso il faraonico contratto offertogli dall'Al - Ahli.

Napoli, senti Carvajal: "Gabri Veiga in Arabia Lo capisco perfettamente" Corriere dello Sport

Alla fine è un sostentamento economico e se puoi aiutare la tua famiglia, bisogna capire il ragazzo. Poteva andare al Napoli per qualche milione di euro, ma nella sua carriera sarebbe potuto andare ...