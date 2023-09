Napoli | Elmas e Mario Rui panchinari con Garcia

Leggi su dailynews24

(Di domenica 10 settembre 2023) Ilsi prepara a tornare più in forma che mai dalla sosta per le Nazionali. Ad attendere i partenopei, infatti, ci sarà un’importante serie di match per cui mister Rudiavrà bisogno della rosa al completo. C’è però qualche profilo che dall’inizio del campionato 2023/2024 non è riuscito ad emergere tra gli altri. L'articolo