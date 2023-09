Napoli | è arrivato il momento di Natan

(Di domenica 10 settembre 2023) Ilsta lavorando senza i nazionali in vista della ripresa del campionato e contro il Genoa Garcia potrebbe far esordireIlsta lavorando senza i nazionali in vista della ripresa del campionato e contro il Genoa Garcia potrebbe far esordire. Il brasiliano è rimasto a Castelvolturno per prepararsi e continuare l’ambientamento nella nuova squadra. Ad aiutarlo ci ha pensato l’altro brasiliano, Juan Jesus, a cui prenderà il posto una volta che partirà dal 1?. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Ilsta lavorando senza i nazionali in vista della ripresa del campionato e contro il Genoa Garcia potrebbe far esordire Natan Ilsta lavorando senza i nazionali in vista della ripresa del campionato e contro il Genoa Garcia potrebbe far esordire Natan. Il brasiliano è rimasto a Castelvolturno per prepararsi e continuare ...L'attaccante portoghese è infattiin prestito secco dall'Atletico Madrid e in estate ... tra i profili sondati dai catalani ci sarebbe anche quello di Khvicha Kvaratskhelia del. ...Presto si andrà col treno daa Bari in due ore e in tre ore da Bari a Roma. E poi si ... E poi hanno lasciato il buco a chi èdopo. Pensi che alla fine la cessione dei crediti ci costerà ...

Napoli, Lozano: 'Gattuso Periodo complicato. Gli allenatori non si ... Sky Sport

«Se la foto con Pulcinella farai un corno portafortuna avrai». Linus si tuffa nella Napoli di San Gregorio Armeno, in quella del Murales di Maradona, sul lungomare, incontra i ...Erano 53 anni che un napoletano non riusciva a vincere nel mare di casa sua: a rompere l’incantesimo della Capri-Napoli trofeo Farmacosmo è stato Mario Sanzullo. Il nuotatore, nato a Massa di Somma, 3 ...