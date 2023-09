Napoli | Bruscolotti | «Credo sia arrivata l’ora di Natan»

(Di domenica 10 settembre 2023), le parole disu: «Ho qualche piccolo dubbio sul valore reale, mache Rudi Garcia saprà valorizzarlo» Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex difensore e capitano delGiuseppeha parlato del nuovo acquisto. Di seguito le sue parole.– «che siala sua ora. Personalmente ho qualche piccolo dubbio sul valore reale, considerando che gli altri nuovi acquisti hanno già avuto minuti mentre lui ancora nessuno. Rudi Garcia però saprà gestirlo. Careca me ne ha parlato come un calciatore di prospettiva e spero si riveli di livello adeguato. Altrimenti si torna al solito discorso: perché non si è preso un difensore già affermato?». PARAGONI ...

