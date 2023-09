Nainggolan torna sull’Inter | “Conte era bravo | ma non contava più su di me”

Sono bastati un paio di strappi allaper far capire la superiorità del portoghese. Se (e sialle ipotetiche) sta bene sarà titolare inamovibile visto che è l'unico della rosa in ...Intanto la Juveprepotentemente su Berardi e ci pensa sul serio mentre l'Inter accelera in ...45 14 Agosto Vasco da Gama su NainngolanIn Belgio confermano: il Vasco da Gama è su, ma ...... Pjanic, Lamela, Marquinhos, Benatia, Strootman,, Manolas. infinito l'elenco di campioni ... Nel 2018 Massaraalla Roma prima come segretario generale e poi come d.s. , dopo l'addio ...

Nainggolan torna sull'Inter: “Conte era bravo, ma non contava più su ... ItaSportPress

Il centrocampista ha motivato la decisione di lasciare il club nerazzurro così: "C'era un direttore che fece di tutto per vendermi" ...Radja Nainggolan ha parlato a Controcalcio della lotta scudetto: "Vedo il Milan molto forte, vedo l'Inter favorita anche quest'anno come l'anno scorso. Ci sono poche squadre con ...