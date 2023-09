Myrta Merlino nella capanna in studio? David Parenzo | la risposta gelida

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 settembre 2023)torna a L'Aria Che Tira. Il giornalista di La7 sostituirà, passata di recente a Mediaset. Non è la prima volta cheottiene la conduzione. "L'avevo condottoversione estiva e in inverno come sostituto momentaneo – racconta il giornalista a TvBlog – già all'epoca avevo portato qualcosa di mio, lo farò anche stavolta". Le novità per la nuova edizione della trasmissione comunque non mancano: "Potrò muovermi e stare in piedi. Amo camminare, avvicinarmi ai miei ospiti, piuttosto che rimanere imbullonato alla sedia. Appartiene alla mia natura. Il regista Fabrizio Monti ci aggiungerà tutta la sua creatività". Sullo sfondo ci sarà un ledwall gigante dove compariranno gli inviati collegati da tutta Italia, mentre il pubblico in...