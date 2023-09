Myrta Merlino | “Ho partorito da sola mentre il mio primo marito era in coma”

Leggi su tpi

(Di domenica 10 settembre 2023), nuova padrona di casa di Pomeriggio Cinque, è stata ospite della prima puntata stagionale di Verissimo. La conduttrice ex La7 si è confidata nel salotto di Silvia Toffanin, al termine della prima settimana alla guida del pomeriggio di Canale 5, dopo l’addio burrascoso di Barbara D’Urso. “Sono partita molto ansiosa, non mi capitava da anni. Ho cambiato casa, pubblico, format, orario, è stata una prima volta che non si dimentica più. Un’emozione enorme. Avevo la voce rotta, non mi capitava da quando ero ragazzina. Però ho capito che stavo entrando in una nuova epoca della mia vita, oggi coltivo ancora una grande umiltà. Mi sono tuffata in una nuova avventura”. “Ho sempre paura di non essere abbastanza presente per i miei figli, la vera grande angoscia quando accetti un impegno del genere”, ha aggiunto. A proposito ...